DT Bournemouth llenó de elogios a Lerma y valoró su definición

Jefferson Lerma salió súper figura con Bournemouth en la reciente fecha de Premier League contra Leeds United en condición de local y gracias al doblete que anotó para ayudar a su equipo ganar 4-1.

Sin duda la actualidad y continuidad de Lerma en Bournemouth ha sido fundamental y el volante de la Selección Colombia ha sido un fijo en el esquema titular del técnico Gary O’Neil, quien le ha dado confianza desde el inicio de la temporada.



Luego del doblete del colombiano, O’Neil no tuvo mejores palabras para su dirigido y destacó su presencia en el ataque, donde valoró la manera de definir frente al arco, pese a que no es un delantero.



“Siempre tiene algo de calma frente a la portería. Mira hacia atrás el gol que marcó en Fulham también. Fue una gran definición. Él ha sido muy importante para nosotros. No se destaca por sus goles, lo hace más por su compromiso con todo lo que le pides que haga”, dijo Gary O’Neil.



En la actual temporada con Bournemouth, Jefferson Lerma ha jugado un total de 33 partidos, es decir, lleva el 100% de los juegos jugados con el club. Además, acumula cinco goles en la Premier League.