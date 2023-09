Crítica a Borja: 'cuando el ego sobrepasa la humildad tenés problemas'

Se sigue hablando de la agónica victoria 1-0 de River Plate, con gol de Rondón, que tiene a los ganadores de tercero en la Liga de Argentina.

Sin embargo, no es de lo que pasó en el tiempo reglamentario de lo que se ocupan los medios locales, sino del altercado entre los jugadores al final del compromiso, en el que fue protagonista Miguel Borja.



El delantero se vio implicado en un cruce de palabras y conato de pelea con sus rivales, una situación de la que habló el técnico de Tucumán, Sergio Gómez.



"Ganás un partido, lo hacés sobre la hora y merecieron ganar. Ya está, andá a celebrar con los tuyos y no cargués a los jugadores nuestros. Son situaciones que hay que aprender, cuando el ego sobrepasa a la humildad tenés problemas, no solo en el fútbol sino en la vida. Si lo merecieron o no, yo no tenía problema. Ganaron y ya, vayan a festejar pero, lo que él hizo no está bien”, manifestó el entrenador, visiblemente molesto.

River es tercero de la tabla con 9 puntos y Tucumán es décimo, con 6. Aunque no es un duelo que definiera nada en particular, para los locales era importante no decepcionar a su gente y ese gol agónico acabó desatando una euforia, tal vez innecesaria, entre los propios protagonista.