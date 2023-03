¿Alfredo Morelos rumbo a España? DT de Rangers lo bajó del avión

El delantero colombiano Alfredo Morelos no ha tenido su mejor temporada con Rangers tras las constantes lesiones que lo alejaron por varios partidos, aunque después logró volver a la actividad, pero no ha tenido mucha regularidad en condición de titular en el club escocés.

Tras su poca continuidad y un contrato que termina en el mes de junio, Alfredo Morelos se podría estar planteando su salida de Rangers y hace unos días hubo rumores que lo acercaban al Sevilla de la Liga de España para la próxima temporada.



Sin embargo, esos rumores fueron resueltos por el técnico de Rangers Michael Beale, quien confirmó que por el momento no se ha tocado ese tema con Morelos y cree que no hay ninguna intención de que el colombiano termine fichando para un equipo de España.



“Morelos no ha insinuado su traspaso al Sevilla, ha entrenado toda la semana, simplemente decidí ir con los dos delanteros que jugaron el pasado miércoles. Así que no, no lo hemos discutido. No he visto ningún cambio en él", fue contundente el técnico Michael Beale.





En la actual temporada, Alfredo Morelos ha disputado un total de 25 partidos por Liga de Escocia, siendo titular en diez ocasiones y ha aportado nueve anotaciones.