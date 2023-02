¿incertidumbre por James? DT de Olympiacos habló de la lesión

Olympiacos empató sin goles contra el líder de la Liga de Grecia, Panathinaikos, pero previo al partido el técnico español, Míchel, la baja importante de James Rodríguez, quien sufrió molestias físicas en un entrenamiento y por recomendación del cuerpo médico, no fue finalmente convocado para el importante choque.

Con respecto a la situación actual de James Rodríguez y su nueva molestia física, el técnico Míchel aseguró que podría ser no tan grave, pero esperarán sus avances en los próximos días, pero no lo descartó para el duelo contra AEK Atenas.



“James participó ayer en el entrenamiento, pero luego siguió la sesión individual porque tenía molestias. Mañana veremos si está listo para el AEK, si está bien jugará. Aunque tenía un gran competidor en este juego, Fortounis, que hizo un excelente partido”, dijo Míchel en conferencia de prensa.



Igualmente, el técnico español no solo habló del colombiano James Rodríguez, sino también de la manera cómo se desarrolla el fútbol de Grecia, tirando fuertes declaraciones con respecto a posibles amaños en partidos.



"Este campeonato es uno de los campeonatos más corruptos y depravados de todos los tiempos y todos lo saben excepto quizás el gobierno griego”, finalizó el entrenador.



El empate dejó a Olympiacos en la tercera posición con 50 puntos, mientras que el líder sigue siendo Panathinaikos, quien ostenta 55 unidades y sigue firme en la Liga de Grecia. El próximo duelo del equipo de El Pireo será por Copa de Grecia contra AEK Atenas el 1 de marzo a la 1:00 p.m. (hora de Colombia).