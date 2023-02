Diego Valoyes sin destino definido: Talleres lo obliga a quedarse

Diego Valoyes ha sido uno de los mejores jugadores que ha tenido Talleres de Córdoba en las últimas temporadas de la Liga Argentina, pero tras su buen nivel, el delantero colombiano busca nuevas opciones para irse del club y tomar nuevos retos como profesional.



De momento Valoyes no ha logrado debutar aún en las dos primeras fechas de la Liga Argentina por las molestias físicas que tiene el colombiano, debido a una sobrecarga muscular que lo tiene por el momento entrenando apartado de sus compañeros.





Pese a sus condiciones físicas que lo alejan de momento del equipo titular, Diego Valoyes busca una opción para salir del Talleres y su futuro es toda una incertidumbre, pues de acuerdo con el medio de comunicación argentino TyC Sports, el club no estaría dispuesto a que el jugador se vaya del equipo aún, pues es un elemento fundamental en la zona de ataque.



Por ahora, el delantero no tiene nada definido, pues las propuestas que han llegado desde Brasil no han convencido al club y Talleres se ha comprometido a que solo lo dejaría salir a final de mercado y pese al deseo de Valoyes de irse de inmediato, al parecer se quedará, información que confirmó el presidente, Andrés Fassi, quien se refirió a que “harán ungran esfuerzo para que se quede en el club hasta mitad de año”.



💥 FIN DE LA NOVELA



🇫🇮 Andrés Fassi, presidente de #Talleres, le confirmó a @HGarcia_MundoD que Diego Valoyes 🇨🇴 seguirá en el Matador.



🗣️ "Valoyes se queda, hicimos un gran esfuerzo".



👉🏻 También aseguró que el club le haría una mejora de contrato al delantero. pic.twitter.com/Axcsu7i7xU — 351 Deportes (@351Deportes) February 9, 2023

En la pasada temporada, Diego Valoyes jugó en Liga Argentina en 23 oportunidades, siendo 19 en condición de titular y aportó con 7 goles.