¿Y entonces qué tiene Falcao? Galatasaray se pronuncia sobre la lesión

Llegaron las fiestas de fin de año y la recuperación de Falcao sigue siendo un asunto inconcluso.

El delantero, quien no juega desde octubre, ha sido duramente criticado en Turquía por las lesiones que le han impedido mostrarse en Galatasaray, que aún sin continuidad lo tiene como uno de sus goleadores.



En las últimas horas el equipo salió al paso de los rumores que hablan de su salida y finalmente dio luces sobre la situación física del estelar jugador.



“Falcao continuó su tratamiento por distensión de segundo grado y sangrado en el grupo muscular anterior superior derecho, continuó con la adaptación de campo en el programa que le prepararon, luego de participar con el equipo en el calentamiento", dijo el equipo en su sitio web y sus redes sociales.





İdman Raporu | 21 Aralık Pazartesi



🔗 https://t.co/ge1ec2yo9X pic.twitter.com/OqXumCtsn8 — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) December 21, 2020

Sin embargo, el equipo no habló de una fecha concreta de regreso a la competencia ni ofreció detalles sobre el punto de evolución de una lesión que lo ha marginado mucho tiempo más de lo rpevisto.



Por eso, lejos de apaciguarse, los rumores sobre su salida, probablemente al Inter Miami de la MLS, se dispararon en las últimas horas.



El propio Falcao decía recientemente que no tenía certeza sobre su futuro y que solo piensa en Galatasaray, equipo que mantiene su paciencia y su decisión de no forzar la recuperación para no tener problemas más serios en el futuro.