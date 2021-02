Si está bien, ¿por qué no juega? Falcao espera regreso en Galatasaray

Radamel Falcao García sigue en lista de espera en Galatasaray de Turquía.

Aunque el colombiano está recuperado de su última lesión y trabaja con normalidad junto a sus compañeros, su regreso, después de casi dos meses de ausencia, todavía no tiene fecha definitiva.



Galatasaray se mide este sábado al Erzurumspor, uno de los coleros del campeonato, y según el diario Sporx, el goleador no estará en el campo: "no quiere repetir sus anteriores errores. Solamente jugará cuando se sienta al 100 por ciento".



La decisión del jugador y de su entrenador Fatih Terim habrían decidido no apresurarse ya mantener el ritmo de entrenamiento hasta verificar que no hay ninguna molestia.



Desde el pasado 2 de enero, cuando fue titular contra Antalyaspor pero solo jugó 31 minutos, 'El Tigre' se ha perdido 10 juegos de su equipo, que es líder de la Superliga de Turquía.



Su evolución se sigue con atención en la Selección Colombia, que espera verlo pronto en acción y ganando ritmo de competencia, a un mes de las Eliminatorias a Catar 2022.