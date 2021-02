No le sobra Falcao: DT de Galatasaray cuenta con él para el futuro

Galatasaray 0-1 a Fenerbahce y es nuevo líder de la Superliga de Turquía, todo un mérito si se tiene en cuenta el dubitativo inicio de temporada y la ausencia de varios jugadores por lesión, entre ellos Falcao.

Pero es momento de disfrutar, de agradecer el trabajo de una nómina que ha sabido reponerse de los golpes y de un entrenador hábil para no perder la cabeza en los malos momentos.



Justamente Fatih Terim, después de la última victoria, habló de las fortalezas de sus dirigidos y de lo bien que están aprovechando sus oportunidades, aunque eso no significa que no pueda hacer cambios y abrir lugar a hombres como Falcao, quien está de regreso finalmente y a sus órdenes en un momento crucial.



"Falcao está aquí, es bienvenido. Es un jugador importante para nosotros. Si es necesario, jugaremos con dos delanteros. Cuando termine el proceso de cuarentena, lo tendremos con nosotros", dijo el DT en conferencia de prensa.



Falcao volvió el pasado lunes al país, tras una estancia en España donde hizo una terapia intensiva para superar su más reciente problema muscular. Se dice desde Turquía que tuvo la intención de jugar el clásico contra Fenerbahce pero la poca actividad y el protocolo sanitario lo obligaron a esperar.



El colombiano jugó su último partido el pasado 2 de enero, en el empate 0-0 contra Antalayaspor y sigue siendo, a pesar de sus ausencias, el goleador de Galatasaray, con 5 anotaciones.



Su regreso todavía no tiene fecha pero podría ser este miércoles, por los cuartos de final de la Copa de Turquía, contra Alanyaspor o, en todo caso, el siguiente fin de semana, contra Kasimpasa por la liga.