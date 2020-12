¡No se le ha olvidado! El lindo gol de Wilson Morelo para Colón

Colón pudo dar la gran sorpresa en la Superliga Argentina en casa de San Lorenzo, pero al final firmó un empate que tuvo sabor colombiano.

El local rescató sobre la hora un 2-2 en la jornada del grupo B de la Copa Diego Maradona, disputada este sábado.



Se adelantaba a los 20 minutos San Lorenzo con gol de Pittón, pero empataba el colombiano Wilson Morelo con este lindo tanto:





#CopaMaradonaEnTNTsports | ¡La hizo bárbara el colombiano! Wilson Morelo se mandó una gran apilada, metió un derechazo cruzado y marcó el 1-1 del Sabalero.



San Lorenzo 🆚 Colón pic.twitter.com/sFoiitjB4m — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) December 20, 2020



A los 76 convertía Luis Miguel Rodríguez para hacer soñar a Colón, pero a los 91 marcaba de penalti Óscar Romero para decretar el 2-2.



No faltó la polémica pue el DT de Colón, Eduardo Domínguez, explicó: "Lo que a mí me parece raro es que -a mí criterio- hubo un penal claro en el primer tiempo y ni siquiera lo repitieron. Hasta los propios chicos de San Lorenzo lo comentaron. Y no lo repitieron. Eso me parece raro. Jugar contra las corporaciones es difícil".