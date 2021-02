¿Hay que preocuparse en Colombia por nueva lesión de Duván Zapata?

Tenía como media vida esperando el partido en el que apenas pudo estar 29 minutos. Duván Zapata quería consagrarse, dar un golpe sobre la mesa por Atalanta y por él contra Real Madrid, en el duelo de ida de octavos de final de la Champions League, pero no pudo ser.

Aguantó y arriesgó este miércoles, pero cuando notó que algo no estaba bien pidió asistencia médica y de una vez el cambio. Salió preocupado y vio la derrota 0-1 desde el banquillo, con una enorme bolsa de hielo en el muslo derecho.



Por ahora no hay diagnóstico oficial y lo que se diga será especulación hasta que Atalanta explique el alcance de este nuevo percance, que se produce en un momento crítica de la temporada, con la pelea por los puestos europeos al rojo vivo en el Calcio y ahora la necesidad de remontar en España este duro golpe en Bérgamo.



Pero además de Gasperini sufre su colega Reinaldo Rueda, el entrenador de la Selección Colombia, quien ve con preocupación la situación con uno los pocos inamovibles de su nómina titular, para dos duelos críticos en el camino a Catar 2022, contra Brasil en Barranquilla (26 de marzo) y Paraguay en Asunción (30). Colombia viene de sendas derrotas 0-3 contra Uruguay y 6-1 contra Ecuador y necesita a todos sus elementos a tope para reponerse de semejantes golpes.



¿Qué se puede esperar? Vale decir que Zapata muy rara vez se borra de un partido, que la realidad es que tiene un físico privilegiado y, en más de diez años de carrera, desde su debut en América de Cali en 2008, apenas ha sufrido 5 bajas por lesión.



La primera ausencia importante data de diciembre de 2017, cuando una lesión muscular los sacó de carrera por seis días, cuando jugaba en Sampdoria. La segunda, en el mismo equipo y contra Bolonia, fue una lesión en el muslo (aparentemente la misma de ahora) que lo marginó 19 días.



Un problema muscular menor, de apenas dos días, ya en Atalanta, apenas vale la pena la mención pues apenas fue de dos días de baja. Pero entonces vino la verdadera razón de preocupación para él, para su club y para la Selección Colombia.



Zapata sufrió, con la Selección Colombia, en un partido amistoso contra Chile, en el que solo jugó 22 minutos, la lesión más compleja de su carrera. Fue un problema muscular que lo sacó de carrera por tres meses, nada menos que 14 partidos, una situación que lo obligó a vivir una temporada en España donde se puso en terapia de rehabilitación en manos de su fisioterapeuta de confianza para no forzar el regreso, a pesar de que su equipo lo requería con urgencia.



Ahora, con más experiencia, sabe que sintió algo y que sintió que lo más prudente era salir, justo cuando su equipo habría sufrido una expulsión que acabó precipitando la derrota. Nunca se borra y por eso sus compañeros y su DT se preocuparon de inmediato. La palabra ahora es de los médicos de Atalanta. Desde este lado del mundo, van las mejores energías para que solo requiera un poco de descanso y pueda seguir, como venía, perforando redes sin piedad.