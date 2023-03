Alzate tendría su lugar en el mundo: así se lo quedarían en Bélgica

Steven Alzate se arriesgó y, a juzgar por los números, ganó: al dar el salto de la Premier League a la Liga de Bélgica totalizó 22 partidos jugador, 2 goles y 2 asistencias, la última en el reciente 2-2 del Standard Lieja contra Zulte Waregem.

Aunque muchos consideraron su salida de la Premier como un retroceso, el jugador se potenció, ganó la regularidad que le negó Potter (hoy DT de Chelsea) y hasta se valorizó en el mercado.



Por eso ahora, que el Lieja se acerca al vencimiento de su préstamo, intentaría cumplir la voluntad del técnico Ronny Deila para que el colombiano no se vaya a mitad de año.



“Podría quedarme, sí. Me gusta este club, me gusta la gente, me siento importante. Sé que todavía pertenezco al Brighton, pero nos sentaremos con ambos clubes al final de la temporada para discutirlo”, dijo Alzate recinemente. Y Es que tiene contrato hasta 2024 y un préstamo a un año sin opción de compra lo que alguna manera tiene a los belgas maniatados.



Por eso, según se dice, la intención sería renovar con los ingleses para impedir que se vaya gratis pero cederlo un año más al Lieja, ahora con una opción de compra preferencial.



El tema es que Roberto De Zerbi, actual entrenador de Brighton, podría perder en junio a Alexis Mac Allister y Moises Caicedo, por lo cual el regreso de Alzate sería necesario. Habrá que ver a qué acuerdo llegan y cuál es la decisión del jugador, quien espera regresar a la Selección Colombia, que lo excluyó de la actual gira asiática.