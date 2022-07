Entre elogios y respaldo: Steven Álzate apunta a la titular en Premier

Sin duda alguna, se avecina una de las Premier Leagues más emocionantes con jugadores como Erling Haaland en el Manchester City, como el flamante fichaje del rentado inglés, además de un Chelsea que busca arrasar todo con Raheem Sterling, entre otros grandes fichajes. El Brighton & Hove Albion no se ha armado en demasía, y, de hecho, perdió a un importante jugador como Yves Bissouma, nuevo compañero de Dávinson Sánchez en el Tottenham Hotspurs.

No obstante, Steven Álzate puede celebrar la salida de un volante de marca como lo es Bissouma, pues espera ser una carta para Graham Potter en el onceno regular en la próxima Premier League. De acuerdo con el diario The Athletic, el mediocampista central aspira a ser inicialista en este arranque de la liga. Perdió su regularidad, pero podría volver a reconstruir su historia dulce con el terreno de juego.



El medio recientemente citado, menciona que todo pasa por la salida de Yves Bissouma, la cual le podría dar más libertad a Steven Álzate de ser el dueño de esa medular. El problema, es que en esa posición tiene una alta competencia con Pascal Gross, Enock Mewpu, Moisés Caicedo, Jakup Moder y Adam Lallana. El colombiano cuenta con el respaldo de su director técnico que destacó la manera cómo regresó el volante tras su lesión.



Graham Potter mantuvo, ‘estoy encantado con él y esta es la realidad de la Premier League. No es fácil para los jugadores que no estén jugando y que están esperando, pero tienen que ser profesionales. Steven ha hecho eso, lo ha vencido y obtuvo su recompensa’. Con 23 años, Álzate espera no solo seguir convenciendo al entrenador del Brighton & Hove Albion, sino que también ser referente en la Selección Colombia con Néstor Lorenzo al mando.