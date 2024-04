¿No lo quieren en su equipo? Así es el presente de Steven Alzate

Steven Alzate no está pasando por un gran momento con el club belga en esta temporada, el mediocampista colombo-inglés actualmente ha disputado 22 compromisos con su equipo en toda la campaña con el Standard de Lieja, y estuvo presente en el último encuentro en la derrota 5-1 ante el Gent.

Sin embargo, esa derrota y el mal rendimiento del colombiano en ese último encuentro, tendría problemas con el Director Técnico para el siguiente juego, en donde rumoran que sería reemplazado en la alineación titular.

Según informa el medio belga, Le Soir, el colombiano si tendría complicaciones con su DT agregando también sobre la actitud en el terreno de juego: “Desde hace muchas semanas, Steven Alzate arrastra su ira sobre el campo, lo suficiente como para enfadar a la grada pero también para exasperar a sus socios. Internamente, su lenguaje corporal es inquietante y corre el riesgo de que abandone el equipo muy pronto”.

No obstante, el mismo medio también cuestionó que el nivel del colombiano ha sido la razón por la que no ha sido convocado a la Selección, hecho que no ocurre desde septiembre del 2022, cuando el jugador estuvo presente en los encuentros ante México y Guatemala. “Le queda tiempo en su carrera, pero para que un día despegue, tendrá que hacer una seria introspección. Sus últimos pasos con la Selección Colombia se remontan al 28 de septiembre de 2022, lo que es una eternidad para alguien convencido de sus cualidades”.

El futuro de Alzate es una incógnita, teniendo en cuenta que el mediocampista está en el Standard de Lieja en calidad de cedido, luego que su pase pertenezca al Brighton de la Premier League. La actitud dentro del terreno de juego y los resultados en los próximos encuentros por la Liga de Bélgica, serán importantes de cara a lo que se vendrá en su carrera futbolística.