¡Que siga la fiesta! Un nuevo fichaje colombiano se avecina en España

Aumenta la cuota colombiana en la liga española femenina. Este sábado, el director deportivo del Sporting Club de Huelva, Antonio Toledo, reveló que próximamente será presentada una lateral cafetera con paso por la Selección Colombia Sub-20.



Toledo indicó, en una entrevista publicada por la página web del club onubense, que espera confirmar esta operación "en los próximos días". "Estamos haciendo los trámites y, por tanto, tendremos una jugadora más, si Dios quiere, a partir de enero".



El técnico onubense comentó que cuentan con un "presupuesto muy ajustado", pero que la entrenadora albiazul, Jennifer Benítez, le ha insistido que necesitaba un efectivo más en la defensa. "Ahí se acumulan muchas amonestaciones y a medida de que va pasando la competición esto pesa bastante", indicó.

Antonio Toledo aseguró que desde el empate logrado en el campo del Atlético de Madrid creció "la autoestima" del equipo y que ahora mismo puede "competir con cualquiera". "Nos cuesta trabajo hacer goles pero yo creo que competimos en todos los partidos", opinó.



Desde que dimitió de su cargo de entrenador y ya no vive los partidos en el banquillo, el técnico reconoce que en la grada "se pasa muy mal desde fuera", con el agravante de que "en cada partido nos jugamos muchísimo".



Consideró que hasta los últimos partidos siete u ocho equipos van a sufrir y que el hecho de que desciendan cuatro equipos hace que todo sea muy competitivo. "Estoy convencido de que con el trabajo que se está haciendo vamos a pelearlo como todos los años", reflejó Toledo, que se mostró convencido de que "al final vamos a conseguir el objetivo, que es mantenernos en la categoría una temporada más".



El director deportivo albiazul opinó que si son capaces de conseguir seis o siete puntos más en los cuatro partidos que restan de la primera vuelta, estarán en una "media buena" para encarar la segunda. Resaltó que el Barcelona está "por encima de todos y juega a otra cosa", y que con el resto pues se puede sacar "puntos con cualquier equipo".



En lo referente a la pandemia y su incidencia en el deporte, Toledo expuso que "hay que ser coherentes y saber que a pesar de que la vacuna puede ir solucionando, no lo hará a muy corto plazo". Es por eso que lamentó que no vayan a poder tener muchas personas en las gradas. "Se pierden una liga preciosa como es esta que tenemos este año, con muchísima competitividad", comentó.



No obstante, mandó como mensaje a la afición de que cada uno desde su parcela en el club van a estar trabajando para conseguir estar "una temporada más en la elite", que sería la decimosexta consecutiva.