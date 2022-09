Lectores fulminan a James: malas decisiones lo sacarían de Selección

El futuro de James Rodríguez es el reino de la incertidumbre: terminó el mercado de verano sin que llegara la oferta de Europa que tanto esperaba y ahora, tras salir públicamente a ofrecerse a otro equipo, teniendo contrato con Al-Rayyan, no quieren ni verlo en Catar.

¿Qué pasará con él en el futuro? Su mejor alternativa sería acordar una salida con el club para aprovechar un par de semanas más disponibles para jugadores sin contrato. Pero no es fácil, menos tras sus polémicas declaraciones. Lo otro sería encontrar un equipo que pagara su cláusula y se lo llevara sin más: ¿un jugador sin competencia hace 5 meses, propenso a lesiones, costoso y de 31 años? Los milagros existen.



Pero lo que no pasará es que los lectores de FUTBOLRED cambien lo que han opinado en los últimos meses, pues según un sondeo realizado en los últimos días, creen que el mejor James ya se vio... y no regresará.



La primera pregunta fue: 'Ver a James ofreciéndose a un club en vez de que vayan por él, a usted le produce:' y la opción más votada (353 votos) fue: Indiferencia, ya dio lo mejor que tenía, es mejor que piense en el retiro'.



Sobre las razones que llevaron a James a estar en esta situación y con su actitud como profesional en entre dicho, las opciones eran: 1. Tomó malas decisiones y siempre estuvo mal asesorado; 2. Lo mimaron demasiado y lo que él necesitaba eran reto; 3. Le faltó carácter para enfrentar problemas y acomodarse a técnicos exigentes; 4. pensó que lo mejor que le daría su talento era dinero y rechazó la gloria y la opción más votada fue: 5. Todas las anteriores.



Respecto de la liga más conveniente en este momento de su carrera, a sus 31 años de edad, los lectores decidieron que lo mejor sería "Cualquier Liga que no lo exija tanto físicamente porque es propenso a lesiones". Aunque la segunda opción más votada fue "La Liga de España, ya la conoce y le daría competencia y vitrina para Selección".

​

​Finalmente, sobre el futuro del 10 en la Selección Colombia si llega a una liga que le devuelva nivel competitivo, quedó claro que no hay piedad: "No, su tiempo en el equipo ya pasó y hay que pensar en recambio", fue la opción más votada en el sondeo.