Lo borraron en Argentina y ahora brilla: ¿falta Cardona en Colombia?

Edwin Cardona está ahora en la parte alta de la montaña rusa que ha sido su vida deportiva: un talento innegable que sube a toda velocidad pero que se descuelga sorpresivamente por cuenta de sus decisiones.

Ahora mismo los críticos en Argentina, los mismos que lo fustigaban hace solo unas semanas, empiezan a preguntarse si no valdrá la pena un poco de paciencia con el colombiano, a quien condenaban al regreso inmediato a México hace solo unos días.



"Vos no sabés de fútbol. El 8 es crack, Cardona ya dio cátedra de fútbol, cátedra papá. No sabés nada, sos un burro. Podés estar 40 años acá que no vas a saber nada de fútbol", le decía Jorge Riquelme, papá de Juan Román, al periodista Roberto Leto hace unas horas. "No juega porque no lo ponen, pero es crack, dejate de joder. Hablá vos cuando juega. En el fútbol argentino no hay un jugador como él", concluía.



Y el periodista Pablo Giralt añadía: "Cardona volvió a jugar como para que le compren el pase. El miércoles ante Independiente será una linda prueba para saber realmente dónde está parado el equipo de Battaglia".

Pues bien, ahora que está en esa cresta de la ola y que a la Selección Colombia le está costando un potosí marcar al menos un gol, uno de esos que Cardona anotó en el pasado para ganar partidos vitales en las Eliminatorias mundialistas, no falta quien se haga la pregunta: ¿por qué no lo llaman?



Vale decir que el técnico Reinaldo Rueda le dio la oportunidad en la Copa América, en la que efectivamente destrabó mucho la zona del ataque, pero le faltó regularidad y fondo físico. Ahora, además, ha vuelto James Rodríguez y parece difícil acomodarlos a ambos.



