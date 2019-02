Atentos a James: 'Si no es Bayern, Arsenal le ofrecería un hogar'

La prensa de Inglaterra insiste en que la Premier League puede ser un buen destino para James Rodríguez.

El prestigioso diario The Guardian ha vuelto sobre el futuro del colombiano, esta vez para tomar una declaración del presidente del Bayern Múnich, quien ha dicho que el decisión de firmar o no un contrato o no a largo plazo es exclusivamente del técnico Niko Kovac.





"El futuro de James Rodríguez, ceido en el Bayern por el Real Madrid, sigue en el aire después de que el presidente de la parte alemana, Uli Hoeness, dijo que dejaría en manos de Niko Kovac la decisión de hacer o no un cambio permanente (hacer uso de la opción de compra). Si se considera que James no cumple los requisitos en el Allianz Arena, Arsenal puede darle al mediocampista colombiano un nuevo hogar", escribe el diario británico.

La salida de Aaron Ramsey del Arsenal le cierra a James una puerta en Juventus, pero se la abre en el equipo de Unai Emery. Sin embargo, mientras Bayern no tome una decisión final, todo será parte de la especulación.