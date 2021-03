¡Con toque de suspenso! Así fue regreso al gol de Duván Zapata

Ahora los defensores de Hellas Verona saben que no hay manera de frenar la potencia de Duván Zapata, goleador del Atalanta.

Aprendieron a los golpes, después de sufrirlo todo el primer tiempo y de sentir que no eran capaces de frenarlo, cuando en su tercera opción clara de gol los castigó.



El colombiano anotó el 0-2 parcial tras superar a Lovato por la banda derecha y soltar un remate que, por primera vez en el juego, no fue un bombazo... de hecho fue un puntazo que se tomó su tiempo para entrar al arco.



No marcaba hace exactamente un mes, en el triunfo contra Napoli (4-2) y por eso la alegría suya y de sus compañeros.



Así fue el curioso tanto: