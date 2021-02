¿Cuándo volverá Juan Cuadrado? En Italia se ilusionan con su regreso

El pasado 15 de febrero, dos días después del golpe que sufrió frente a Nápoles, se conoció de la lesión de Juan Cuadrado. Se trató de una lesión muscular de bajo grado en el tendón de la corva del muslo derecho, que lo tendría de baja por tres semanas.

El lateral colombiano se perdió los partidos frente a Porto, por la ida de los octavos de final de Champions League que terminó en derrota 2-1, y la goleada 3-0 sobre Crotone. Aunque en Italia animan su regreso y hablan de una necesidad para el compromiso de este sábado, cuando visiten a Hellas Verona, tampoco volverá.



Lo más seguro es que se demore una semana más y por tanto también se perderá el partido a mitad de semana frente a Spezia, del colombiano Kevin Agudelo. Los medios italianos indican que podría volver el sábado 6 de marzo (2:45 pm) cuando reciban al Lazio.



Sin embargo se conoció que el jueves la ‘Vecchia Signora’ someterá a nuevas pruebas a sus lesionados, entre ellos Cuadrado, para determinar si podrán ser tenidos en cuenta. Esta noticia esperanza no solo a Andrea Pirlo que ha sufrido con la banda derecha, sino también a Reinaldo Rueda en la Selección Colombia, pensando en las fechas Eliminatorias de finales de marzo frente a Brasil y Paraguay.



Según el portal italiano Tutto Sport, Pirlo confía en recuperar a todos los ausentes: Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, Arthur, Paulo Dybala y Álvaro Morata, pensando en no solo en Lazio sino también en la vuelta de Champions que será tres días después.



“Ninguno de ellos, en ningún caso, podrá jugar ante Verona”, declaró el medio recordando que Pirlo tendrá que reemplazar a Danilo Luiz, quien pagará fecha de suspensión.



Este viernes, en una conferencia de prensa previa al duelo frente al Verona, el entrenador de la ‘Juve’ reconoció que “De los lesionados no recuperó a nadie, el único que vuelve es Rabiot que ha cumplido la sanción; además estaremos sin Danilo”.