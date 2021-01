¿Tiene razón? 'Muriel tiene tal explosividad que cuesta jugar los 90'

Que a Luis Fernando Muriel no le gusta que le digan 'suplente de oro', que está convencido que puede jugar siempre, que muchos no entienden por qué es tan rígido Gian Piero Gasperini incluso cuando Atalanta disfruta del talento de su goleador. Todo está sobrediagnosticado.

Por eso el DT debe responder permanentemente por qué no modifica sus planes y le da más minutos a un jugador que, con lujo, le ha dado los resultados esperados.



Esta ves lo explicó así en Sky Sport: "¿Luis explotó conmigo? No sé, te puedo decir que es extraordinario. Tiene tal explosividad que le cuesta jugar los 90', pero tiene 60 o 70 minutos de valor absoluto; está en muy buen estado y siempre ha tenido tiros. Lo recuerdo cuando era joven en Udinese y Lecce, mostró cosas increíbles. Quizás utilizándolo de esta manera pueda sacarle el máximo partido", opinó el entrenador.



Su certeza de mantener una rotación entre Zapata y Muriel simplemente no está en discusión: "No es un mensaje que nos concierna, hemos cambiado a Muriel, Pessina, Romero, son jugadores titulares. Jugando cada tres días necesitamos rotar, estamos muy contentos con nuestras rotaciones, los que juegan y los que entran", concluyó.



Muriel ha pedido jugar más, pero la realidad es que en el tiempo que tiene en cancha le da la razón a Gasperini, pues su registro goleador es el mejor de Italia vs minutos jugados, Incluso supera a Cristiano Ronaldo.

​

Así que como equipo que gana no se toca y estrategia que funciona se mantiene, seguramente habrá que resignarse a ver por ratos a Muriel en la cancha y celebrar anotaciones, como la de esta semana contra Udinese, que tiene a Atalanta en el sexto lugar, y ahí, muy cerca de la zona de clasificación a competencias europeas.