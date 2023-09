Sentido adiós de Zapata a Atalanta: 'un momento hermoso ha terminado'

Duván Zapata se estrenó con Torino como titular, en la victoria 1-0 contra Genoa, y acabó con un ciclo muy exitoso en Atalanta, club con el que llegó a ser uno de los mejores delanteros del mundo.

Precisamente por eso, muchos en Bergamo se preguntaban por qué se fue sin más, como si seis temporadas y 82 goles no merecieran un adiós distinto.



No lo olvidó, solo que es corto de palabras: “Me tomó un tiempo encontrar las palabras adecuadas y no sé ni qué decir... Porque un momento muy hermoso de mi vida futbolística ha terminado”, dijo el goleador, de 32 años, en su cuenta de Instagram.



“Llegué a Atalanta de la mejor manera posible... Todavía recuerdo ese momento que quedará imborrable en mi corazón, fue la última fiesta de la Diosa organizada por la afición junto con el club... Inmediatamente me mostraste tu cariño y tu inmensa calidez... el resto es historia, una hermosa historia que me enorgullece porque la escribimos juntos”, añadió.



"Gracias gente de Bergamasco, gracias al Atalanta, gracias ex compañeros y sobre todo GRACIAS a toda la gente que trabaja dentro del club y nunca los ves!!! Siempre te llevaré en mi corazón... SIMPLEMENTE GRACIAS DEA!”, concluyó el delantero, agradeciendo a todos los trabajadores de la institución", concluyó.

