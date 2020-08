Sentido adiós a Zaragoza y una dura crítica del colombiano Luis Suárez

Una despedida triste y amarga fue la que tuvo el colombiano Luis Suárez en Real Zaragoza, a pesar de ser uno de los protagonistas de la temporada.

La imposibilidad de jugar el playoff que decide el último cupo del ascenso a LaLiga, un desorden motivado por la explosión de casos de coronavirus covid-19 que con los días se ha hecho inmanejable, lo deja por fuera a él, debido a que el club dueño de sus derechos deportivos, el Watford de Inglaterra, no prolongó el préstamo.



"Quiero agradecer al club por la confianza que me han brindado desde el primer día, ha sido un gran año para mí y a nivel grupal también", dijo el jugador ante sus compañeros y directivos.



Y aprovechó para lanzar una crítica: "Me encuentro muy triste por no poder estar en los partidos más importantes de la temporada. Está todo muy mal, que a día de hoy no se haya podido jugar el playoff ni mucho menos... eso a jugadores como a mí nos ha perjudicado", lamentó.

🗣 DECLARACIONES | de Luis Suárez al no poder finalizar la temporada con el #RealZaragoza pic.twitter.com/hRdFdudkyb — Real Zaragoza (@RealZaragoza) August 5, 2020



El samario, con algo de acento español, agradeció al cuerpo médico, a la gente de mantenimiento en el club y a todos los que lo apoyaron en una temporada que cerró con buenos números, a pesar de no haber consolidado el ascenso directo.



"No es un adiós sino un hasta luego y donde esté seré un 'zaragocista' más a partir de ahora", concluyó el colombiano.