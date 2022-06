Miguel Borja no renuncia a River: ¿de qué depende posible traspaso?

Son momentos de preocupación en el entorno de Miguel Borja: lo que hace unas semanas era la realidad de un fichaje en River Plate se ha ido aplazando y, a estas alturas, nadie tiene claro si finalmente ocurrirá.

Y no es falta de esfuerzo. El jugador ha dado luz verde, Atlético Junior ha llegado a un acuerdo sobre la cifra inicial, el agente se ha movido entre Argentina y Colombia... todo se ha ido ajustando, salvo Palmeiras. Conservar el 50 por ciento de los derechos económicos del jugador les permite a los brasileños imponer condiciones que River no está seguro de querer cumplir. Pero no significa que el traspaso se haya caído. Al menos no del todo.



Un ruido inevitable es el inminente fichaje de Luis Suárez, quien llegará por una cifra astronómica: según el diario Clarín, estamos hablando de un contrato que ronda los 3 millones de dólares hasta diciembre de 2022.



Y eso es bueno y malo. Bueno porque se trata casi de una pasantía, un paso corto del uruguayo, quien en todo caso se irá desde noviembre para jugar con su país el Mundial de Catar. Eso obliga a tener un delantero confiable a mano y ahí encajaría Borja, quien a diferencia del taquillero 'pistolero', tendría un contrato "por varios años", según confirmaron fuentes allegadas a Borja. Se trata de un jugador de 16 goles en el semestre (10 en Liga, 5 en Copa Sudamericana y 1 en Copa Colombia), evidentemente una carta fuerte para considerar.



Pero es malo porque una inversión tan alta en Suárez no permitiría otro fichaje que, sumando las peticiones de Junior y Palmeiras, rondaría los 9 millones de dólares. Si se suma el detalle de haber superado ya la fecha límite de inscripción a la Copa Libertadores, lo que le impediría al cordobés llegar a esa vitrina internacional que es, al final, el gran atractivo de River en la temporada, pues las cuentas parece que no dan.



Lo que Borja tiene a su favor es que el propio técnico Marcelo Gallardo ha pedido acelerar las negociaciones, más allá de que no se comprometa en el discurso: "son posibilidades y creo que alguna de las dos va a suceder claramente", dijo. Detalle no menor: su idea es que suceda una de las dos, no necesariamente ambas. Eso sí, otras ofertas que se mencionaron en los últimos días desde la prensa de México, sobre un posible interés en el goleador de parte de Cruz Azul, reciente campeón de la Supercopa de ese país, fueron desmentidas.



¿Cuándo se escribirá el último capítulo de esta novela? Para todos los involucrados el tiempo se ha agotado. Esta misma semana habrá una razón definitiva. El jugador aún no puede desempacar las maletas.