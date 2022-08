James, contra el tiempo: tres días para la libertad o la resignación

Hace años contaba un futbolista colombiano que ir a esas ligas árabes era, contra todo pronóstico, una cárcel de oro: los destellos de los 'petro-dólares' impiden ver la realidad deportiva, limitada en calidad y competencia, que esconden tras tanto lujo. Los incautos prefieren, en vez de investigar, confiar en el saldo de la cuenta bancaria.

¿Presos los que ganan semejantes millonadas? No todas las cárceles viven inundadas de mugre y ratas y algunas se eligen por mano propia, ya sea por mal asesoramiento o por simple exceso de ambición.



¿Es el caso de James Rodríguez? Nadie puede asegurarlo. Solo él y su hermético entorno lo saben. Lo cierto es que cuando los rumores de todos los expertos en fichajes hablan de su urgencia de salir en este mercado de verano de Al-Rayyan de Catar, equipo que prometió pelear títulos y acabó peleando descenso en una liga menor que, como todo el mundo del fútbol sabe, no ofrece competencia de alto nivel, algo tiene que haber de cierto.



Dicen que se ha ofrecido a media Europa. Comentan que está seguro de que, a sus 31 años, todavía le quedan un par de temporadas en el Viejo Continente y por eso habría dicho que o a Botafogo, el único club que se habría puesto en contacto, con 5 millones de dólares sobre la mesa, para sacarlo de Al-Rayyan. Aseguran que preguntaron por él desde España (Valencia), en Italia (Roma), que llegó a sonar su regreso a Inglaterra (West Ham), hablan... solo hablan.



Porque a partir de este lunes empezará a contar las horas para que no termine agosto, para que alguien llame a su agente Jorge Mendes y lo ponga a correr con documentos y revisiones médicas, para que abrir la supuesta celda de oro que acabó eligiendo después de obligada salida de Everton,



¿Cuánto tiempo le queda? España, Inglaterra y Alemania cierran el Primero de septiembre a las cero horas (31 de agosto a las 11:59 p.m.). La Serie A y la Ligue 1 habrán cerrado justo 24 horas antes. Es verdad que quedan Países Bajos (sonó para PSV), Suiza, Croacia y Dinamarca pero también cierran dentro de dos días. ¿Portugal y el mentado regreso a Porto? Quedan tres días pero no hay ninguna pista de que pueda ocurrir.



El último boleto, sin embargo, aún es posible: en algunas ligas puede ocurrir que un jugador dispute hasta tres jornadas con un equipo y luego cambie o que llegue el mismo miércoles 31 de agosto y ya el sábado pueda jugar. Es complejo, pero técnicamente posible.



Ahora el problema es que, faltando tan poco, no se hable de ofertas. Lo bueno para él es que tiene alta médica y hace parte de los entrenamientos de su club, una especie de señal de humo si alguien quiere ir por él a última hora. Él mismo escribía en su cuenta de Instagram la palabra 'confía', un poco invitando a la ilusión. Pero hoy lo más cercano es un Al-Rayyan que le pagó cerca de 12 millones de euros y prácticamente no ha tenido retorno y que lo tiene atado, por la vía de un contrato vigente, por dos años más. ¿Habrá celebración o resignación? ¡Hagan sus apuestas!