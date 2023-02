Puerta y su desahogo sobre Colombia Sub-20: 'Me siento culpable'

El capitán de Selección Colombia Sub-20, Gustavo Puerta, no ha podido pasar la página del Sudamericano y todavía se lamenta el penalti que desperdició frente a Brasil. El jugador que fue adquirido por Bayer Leverkusen y se marchó cedido esta semana al Núremberg, está convencido que la tricolor tenía todo para conquistar el título.



En una reciente charla con El Vbar, de Caracol Radio, Puerta se refirió al próximo reto en el Mundial de Indonesia y sus planes en el fútbol alemán. Esta semana fue recibido por Núremberg y espera entrar en los planes del técnico cuando antes.

"Lo que quiero es adaptarme lo más rápido posible y seguir en Europa durante muchos años. Quiero marcar una historia para el fútbol colombiano. Conozco la Bundesliga, no tanto a donde voy a jugar ahora, pero he ido investigando. En Núremberg quiero cumplir con las expectativas y espero ayudar al equipo a cumplir grandes cosas".



El vallecaucano de 19 años que salió del Torneo de Ascenso donde jugaba con Bogotá FC, se refirió a las diferencias que encontró en Alemania. "Tuve un buen entrenamiento. Es muy distinto al fútbol que venía jugando en Colombia, un poco más rápido y dinámico, pero mis características son similares".



Sobre la Selección Colombia fue inevitable hablar. Gustavo Puerta se culpa por el penalti que falló. "Lastimosamente quedamos de terceros y con el sabor amargo que podíamos ser campeones. Me siento culpable por el penalti que erro, porque donde le hubiéramos ganado a Brasil quizá hubiéramos tenido la posibilidad de ganar el campeonato. Son experiencias que nos da la vida".



Finalmente, el capitán del equipo juvenil mencionó el reto mundial, que será del 20 de mayo al 11 de junio en Indonesia. "Colombia ha crecido mucho y en este Sudamericano lo pudimos ver, queremos que Colombia sea el primero. Ahora, concentrarnos en el Mundial y devolverle la alegría al país con la copa, que es lo que todos queremos".