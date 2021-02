Orejuela, en el limbo: no sigue en Gremio, no sabe nada de Cruzeiro

Luis Manuel Orejuela es uno de esos jugadores que tiene proceso de Selección Colombia pero hasta la llegada de Carlos Queiroz pudo tener competencia.

Él sabe que este nuevo cambio de administración, con Reinaldo Rueda, le exige tener minutos para lograr un nuevo y llamado y por eso su presente es un motivo de preocupación.



Orejuela tiene contrato con Cruzeiro, equipo que milita en la segunda división de Brasil, y no hay señales de que esperen repatriarlo, ahora que ha terminado el préstamo de un año a Gremio.



Sí, en Portoalegre se ganó la continuidad que buscaba, disputó 31 partidos e hizo todo lo que estaba de su parte para que fuera ejecutada la opción preferencial de cerca de 3,3 millones de dólares. Pero la pandemia le jugó en contra y las condiciones económicas no permiten un contrato a largo plazo.



Así lo ratificó Paulo Luz, vicepresidente de fútbol de Gremio, en declaraciones a Globo Esporte: "no hay nada, esta información no proviene de Belo Horizonte. Este es un asunto, en este momento, cerrado. No hay negociación o viabilidad de que él (Orejuela) pueda regresar a Gremio".



Así las cosas, Orejuela tendrá que regresar a Cruzeiro, que acaba de quedarse sin DT tras la salida de Luiz Felipe Scolari por retrasos en los pagos.



El momento de ver a sus representantes moverse rápido es ahora, pues el próximo mes vuelve la competencia y Rueda ya busca alternativas con el microciclo de jugadores del medio local.