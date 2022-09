Néstor Lorenzo pone la lupa: lunes, día clave para JuanFer Quintero

Juan Fernando Quintero es noticia en Argentina y en la Selección Colombia, y no precisamente por un buen aspecto. Aunque Néstor Lorenzo seguramente le tiene confianza plena por ser uno de los jugadores con el que tuvo harta relación en la era José Néstor Pékerman, la posibilidad de contar con el volante creativo de River Plate para los amistosos contra Guatemala y México está en duda.

En la primera parte del Superclásico, el primero para Juan Fernando Quintero apareciendo como titular en la Boca, Quintero no pudo celebrar de buena manera su primera aparición como inicialista en La Bombonera. Para el antioqueño, su tarea en la cancha en los clásicos no ha sido malo. Sin embargo, en la derrota por la mínima diferencia de los riverplatenses sí quedó a deber.



Aquejó molestias musculares, y el primer dictamen fue una dolencia en el aductor izquierdo. Néstor Lorenzo estará atento a la tarde del lunes 12 de septiembre, momento en el que Juan Fernando Quintero se hará las respectivas revisiones y estudios pertinentes para hablar de su incapacidad. Una que puede prender las alarmas en la Selección Colombia ante la convocatoria que está a la vuelta de la esquina por el estratega argentino. Lo que sí ya es un hecho, es que probablemente no estará para enfrentar a Banfield el miércoles 14 de septiembre.



River Plate dio la noticia en sus redes sociales anunciando el parte médico de Juan Fernando Quintero. Sin embargo, para descartar alguna situación grave, el lunes será el día clave en el que los estudios dirán más a fondo las novedades precisas de su lesión. Las alarmas ya están prendidas, y Néstor Lorenzo tendrá que mirar con cautela su convocatoria, una que se estima que el jueves 15 de septiembre salga a la luz el listado oficial para los amistosos del sábado 24 y el martes 27 de septiembre respectivamente.