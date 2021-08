¿Nada de qué preocuparse? Brillan con sus goles y Colombia se ilusiona

A horas de conocer la lista oficial de convocados en la Selección Colombia, para la fecha triple de Eliminatoria en la que se medirán frente a Bolivia, Paraguay y Chile, hay mucha expectativa por los nombres que incluirá Reinaldo Rueda pensando en jugar en la altura.



A propósito de la jornada que se avecina, en FUTBOLRED hicimos un repaso de lo que ha sido la ofensiva tricolor en el Torneo Clasificatorio a Catar y echamos un vistazo a la actualidad de los jugadores que han aportado en ataque. Unos andan en buen momento y es imposible no ilusionarse, otros por su parte, aguardan con paciencia.

Lo primero que hay que recordar es que Colombia viene de enfrentar a Perú y Argentina, en el estreno de Rueda, que dejó un saldo positivo. Una victoria, un empate, cinco goles a favor y dos en contra. La tricolor es la tercera selección que ha convertido más goles en la Eliminatoria (11 anotaciones), aunque también es la tercera a la que más le han convertido.



De los 11 goles que suma en el torneo actual, tres han sido anotados por Luis Fernando Muriel, uno de los jugadores que inició la temporada 2021/22 en Europa con pie derecho. Anotó en la victoria de Atalanta el fin de semana. Sin embargo, los atacantes llegan en deuda. De los nueve jugadores que han marcado, solo cuatro son delanteros: Duván Zapata, Miguel Borja y Falcao García, además de Luis Muriel. Los otros tantos fueron obra de Jefferson Lerma, James Rodríguez, Yerry Mina, Matheus Uribe y Luis Díaz.



Hay gran ilusión con la actualidad de los hombres que empleó Rueda en la pasada Copa América, donde Colombia consiguió el tercer lugar y tuvo en Díaz al goleador y revelación del torneo. En la jornada del fin de semana varios de ellos se destacaron. ¿A cuántos de ellos llamarán esta vez?



Miguel Ángel Borja: no lleva 20 días en Brasil y ya en Gremio hablan que su fichaje fue un acierto. No es para menos, el exjugador del Junior ha marcado tres goles en cuatro partidos. El fin de semana le anotó al Bahía, de Hugo Rodallega.



Luis Fernando Muriel: abrió el camino en el triunfo (1-2) de Atalanta sobre Torino, convirtiendo su primer tanto de la temporada en tan solo seis minutos de juego. Un golazo de pierna zurda, después de una gran acción individual, que se robó el show en el arranque de la Serie A.



Luis Díaz: marcó el tanto del empate del Porto frente a Marítimo, por la Liga de Portugal. Este es su segundo gol, después de anotarle a Belenenses,



Alfredo Morelos: aportó en la goleada 4-2 frente al Ross County en la Liga de Escocia. Pero este no es su primer gol en la temporada, también convirtió en la fase previa de Champions League ante Malmo y le anotó al Alashket.



Rafael Santos Borré: aunque no marcó el fin de semana, jugó todo el partido ante el Ausgburgo en la Bundesliga. Venía de estrenarse con Borussia Dortmund, también como titular. No ha marcado su primer gol oficial, aunque en la pretemporada ya lo vieron celebrar.



En esta nueva convocatoria por Reinaldo Rueda el gran ausente será Duván Zapata, quien por un golpe en la rodilla no solo se perdió el estreno en la Serie A, sino que además no alcanzó a llegar para esta fecha triple. Otros jugadores que han tenido acción en la tricolor, ya sea con José Pékerman o Carlos Queiroz, aguardan por una nueva oportunidad. Mientras eso sucede, le hacen guiño al seleccionador con goles, como el caso de Luis Suárez que anotó con Granada y Jhon Córdoba con Krasnodar en Rusia.