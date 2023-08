Se acercan las Eliminatorias ¿A quiénes llamará Néstor Lorenzo?

Las grandes ligas del fútbol europeo arrancaron, dando inicio a las principales competiciones en la elite. La pretemporada para cada uno de los clubes sirvió en los jugadores, que necesitarán agarrar el ritmo de competencia ideal con el paso de las jornadas, luego de la preparación física y de resistencia.

Los jugadores colombianos en el exterior están calentando motores, pero, con la mente puesta en lo que ocurra esta semana o la próxima, donde muy seguramente se dé a conocer la lista de futbolistas convocados por la Selección Colombia, para la doble fecha de Eliminatorias.



Néstor Lorenzo, seguramente, ya tendrá una lista de varias opciones para los convocados, apuntándole al objetivo del Mundial 2026. Hay futbolistas del ámbito europeo que han tenido un excelente arranque en sus respectivos clubes y ligas domésticas.



Uno que regresó con toda, luego de estar ausente en gran parte de la temporada es Luis Díaz. El atacante empezó con dos goles en las primeras dos jornadas de la Premier League, mostrando todo su potencial y sin duda, será uno de los fijos de Lorenzo, esperando que no sea nada grave las molestias con las que salió del juego contra Bournemouth.



En Francia Deiver Machado anda en buena relación con las redes, dos partidos y dos goles. Con el Lens su papel es más de un carrilero, pero sin duda sería una buena alternativa para Néstor Lorenzo por el sector izquierdo, ante el gran momento que tiene ahorita y con el que culminó la temporada anterior.



Por otro lado, hay casos que preocupan, pues llegarán sin mucha continuidad. Rafael Santos Borré no está en los planes del Eintracht Frankfurt y no fue convocado para el inicio de la Bundesliga. Pese a ser uno de los llamados por Néstor Lorenzo en las convocatorias habituales, se espera que llegue en caso de ser convocado, con buen nivel.



Duván Zapata y Luis Fernando Muriel no han definido el futuro en esta temporada, pese a las ofertas que llegaron por ellos. Gasperini está entre la duda de contar o no con ellos, ante los recientes hechos y lesiones que ha vivido Atalanta.



En Brasil, Jhon Arias continúa con el gran nivel que desde hace algunas convocatorias. Es una de las nuevas caras en ataque, pues en Fluminense es titular indiscutible, esperando que vuelva a ser llamado a la Selección.