Dayro Moreno quiere volver a Europa a lo grande: va por Liga de España

Dayro Moreno tiene 34 años de edad pero se siente lejos de haber cumplido ya todas sus ambiciosas metas. Por eso ha vuelto a apuntar a una de las grandes ligas de Europa como próximo destino.

El atacante podría pasar del argentino Talleres de Córdoba al Espanyol de Barcelona, equipo del también colombiano Bernardo Espinosa, según las últimas afirmaciones del diario Sport de Bacelona.



"La punta de ataque es la prioridad a refozar y ya el primer nombre en aparecer para esta posición es el del colombiano Dayro Moreno. El entorno del futbolista se ha puesto en contacto con el club perico para ofrecer al atacante", dijo el medio.



De esta manera, queda claro que, por ahora, es un ofrecimiento del agente del jugador, aunque la realidad es que Agustín Calleri y Facundo Ferreyra no han cumplido con las expectativas y eso juega en favor de la aspiración del colombiano. La urgencia del club es total pues es penúltimo de LaLiga con solo 9 unidades.



En su palmarés, el tolimense tiene tres títulos de Liga con Once Caldas (2) y Nacional, además de una Copa Libertadores (Once Caldas 2004), una Recopa (Nacional, 2017) y un título Suramericano Sub 20 con Colombia (2005).



Si se da, Moreno tendría una segunda oportunidad en Europa, después de un paso poco destacado por el Steaua de Bucarest, entre los años 2008 y 2010.



"Espanyol de Cornellá necesita un par de contrataciones, debido a que ocupa la penúltima posición del campeonato con nueve unidades, producto de dos victorias, tres empates y 10 derrotas en 15 fechas disputadas.