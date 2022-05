Los casos contra Villa: Fiscalía da opción, otra víctima se ratifica

Sebastián Villa tendrá una semana complicada, no precisamente por sus compromisos deportivo con Boca Juniors. Las denuncias en su contra por delitos graves avanzan ante la justicia argentina y pronto habría novedades.

Lo primero es que este lunes, la mujer que lo denunció por presunta violencia de género, violación y tentativa de homicidio, se ratificó en todas als causas en la sede de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) 3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.



La mujer, identificada solo como Rocío, por motivos de seguridad -según dijo-, declaró ante la fiscal Vanesa González sobre los hechos que habrían ocurrido el 26 de junio de 2021 en la casa del futbolista, y explicó que tuvo que ser atendida en Hospital Penna de Buenos Aires, donde los especialistas le recomendaron que denunciara, aunque no lo hizo porque sufrió un estado de shock, padecía "miedo" y estaba "paralizaba", según sus palabras.



La fiscal González le prohibió a Villa la salida del país, lo que en rigor ya estaba ocurriendo por cuenta de la denuncia vigente de parte de su expareja, la colombiana Daniela Cortés.



Precisamente sobre este caso, el fiscal Sergio Anauati le habría ofrecido al acusado un juicio abreviado, lo que, según el periodista argentino Juan José Buscalia, implica una condena "de dos años en suspenso", aunque también sería reconocer la culpa.



"Quiere decir que no iría preso, pero sería reconocer su culpabilidad en la causa con Daniel Cortés, es decir, que la golpeó y amenazó. Si no acepta que es culpable, se encamina directamente al juicio oral, la pena podría ser mayor a tres años y se revelaría intimidades de la pareja, que no sería bueno para la imagen del jugador", detalló Buscalia en Blog Deportivo. el jugador y sus abogados no han respondido a la opción.



De esta manera, la situación judicial de Villa se hace más difícil cada día, mientras en Boca Juniors sigue contando como si nada, tal como ocurrió el fin de semana contra Racing.