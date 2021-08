¿Se rompió todo? Prensa Argentina dice que Villa desafió a directivos

Sebastián Villa tampoco se presentó a entrenamientos en Boca Juniors este martes. La situación sigue tensa y el futuro del colombiano sigue incierto. El diario Olé hizo pública la charla que sostuvo Juan Román Riquelme con el atacante, quien habría desafiado a las directiva del xeneize, según exponen. Dicen que ahora hay un 'súper conflicto' entre las partes.

"Una charla de ida y vuelta, que dejó muy molesto a Román por la actitud del colombiano, que en esa misma reunión le avisó que no volvería a entrarse en el club", destaca Olé este martes sobre la 'durísima' reunión que tuvo el vicepresidente de Boca Juniors con el futbolista, a la que también habría asistido Rodrigo Riep, su representante.



El medio indica además que Juan Román está enfurecido con Villa y le criticó la falta de compromiso, tal como ocurrió con Edwin Cardona tras la Copa América. "Le faltaste el respeto al escudo, al club, a la institución(...) Vos no podes hacer lo quieres", le dijo el directivo al colombiano, según Olé. En ese 'tira y afloje', el jugador que es pretendido por Brujas de Bélgica habría asegurado que no volvería: "Yo no vuelvo más, hagan lo que quieran".



Según una fuente consultada por Olé, por más que Riquelme esté molesto y quiera castigarlo, la directiva está intentando que el atacante antioqueño cambie de decisión y trabaje con el club, a la espera de una mejora en la oferta del Brujas. Pero el dolor de cabeza será mayor, pues según indicó el mismo medio, Villa está buscando tiquetes para regresar a Colombia, mientras sus representantes se encargan de arreglar su salida.



Cabe recordar que Villa, quien llegó en 2018 al club argentino procedente del Deportes Tolima y tiene contrato a diciembre de 2024, quiere irse sí o sí a Europa. El colombiano está molesto con el club porque desestimaron la propuesta de Brujas, pese a una mejora en la oferta inicial. Desde el jueves retiró sus pertenencias y desde entonces no se presenta a entrenamientos.