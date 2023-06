Aún condenado seguiría jugando en Boca: plan de Villa ahora y después

Se declaró inocente desde el primer día hasta este viernes, cuando la justicia argentina lo encontró culpable de "amenazas coactivas con lesiones leves en contexto de violencia de genero", según se escuchó en la sentencia. La pena es de 2 años y 1 mes de prisión condicional, que no pagará en centro carcelario. Pero no es la peor de las condenas.

El colombiano sabía desde hace años que Boca Juniors, en cabeza de Juan Román Riquelme, lo respaldaría hasta el día que fuera hallado culpable. En ese momento perdería todo el apoyo. Y ese es el peor de los castigos que soportará ahora.

El equipo xeneize se negó condenarlo antes de un veredicto y llegó a alinearlo aún cuando no había concentrado pro estas citado a alguna de las audiencias. Y se especifica que es una de muchas pues vale la pena recordar que ​tiene un proceso más por presunto abuso sexual. En la Selección Colombia, con Reinaldo Rueda al frente, el proceso mismo dio para no convocarlo más.



Pero la duda ahora ¿qué hará Boca Juniors con uno de sus jugadores más valiosos ahora que, en teoría, no podrá utilizarlo? Eso no está tan decidido y aquí entran a jugar más los abogados que los responsables del fútbol.



Lo insólito de este caso es que Boca aprovecharía que la sentencia leída este viernes no está todavía en firme para alinearlo el próximo 6 de junio contra Colo Colo por Copa Libertadores o inclusive el fin de semana siguiente, en Superliga Argentina contra Lanús.



Según el periodista Daniel Avellaneda, puede que no sea en Copa pero podría pasar que reaparezca después: "No juega contra #ColoColo, eso seguro. No se puede decir que "no va a jugar más" porque la condena no está firme y el colombiano apelará. #Boca se está asesorando jurídicamente", dijo. "Desde lo "moral", difícil dar vuelta la situación"; añadió, sobre la presión que, se dice en Argentina, soporta cada vez que va a cualquier cancha visitante y le recuerdan su prontuario judicial.



A largo plazo



Al parecer Villa y sus asesores tienen el plan de quedarse por ahora en Casa Amarilla, donde podría entrenar pues no se le puede violar el derecho al trabajo, y después levantar el vuelo, como ha querido hacerlo hace un par de temporadas.



"Ya tiene el cartelito de venta, el propio jugador se quiere ir. Va a seguir entrenándose con el plantel porque no le pueden impedir su normal desarrollo laboral. El Consejo de Fútbol no lo vendió antes porque creyó -producto del asesoramiento de los abogados y el acuerdo civil que hizo el delantero con la víctima- que iba a salir libre de culpa y cargo", dijo la fuente.



El famoso Consejo de Fútbol es el centro de las críticas pues desde el propio Riquelme siempre hubo total apoyo al victimario y cero empatía con la víctima, a pesar de que los clubes de fútbol cuentan con una división de género que está prevista para reaccionar en estas situaciones. La de Boca parece que no tiene voz.



Ahora tiene un lío tremendo: no quiso venderlo a Bélgica, cuando no era un condenado por la justicia, ¿quién lo querrá ahora, en un innegable bajón de rendimiento y con la pena de la violencia de género encima? Difícil saberlo. Él quiso irse hace años. Falta ver si aún puede hacerlo pues no solo apelará esta sentencia del caso Cortés sino que deberá enfrentar otro proceso por presunto abuso sexual, mucho más grave por el que hoy ha sido condenado formalmente.

