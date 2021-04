Villa rompe el silencio: habló del cruce con Fabra y su futuro en Boca

Boca Juniors no pasa por un buen momento deportivo y se debe a algunas individualidades para lograr triunfos en el campeonato argentino. Uno de ellos es Sebastián Villa, extremo colombiano, quien dejó a un lado las polémicas de la denuncia que hay en su contra por violencia de género para concentraste en su rendimiento deportivo y brillar con el azul y oro.



"Eso quedó atrás, soy un tipo más fuerte. Cuando uno se tropieza y se levante, eso lo hace más fuerte a uno. Yo estoy bien", dijo

El atacante antioqueño, quien lleva tres goles en la temporada, rompió el silencio y en un diálogo con TyC Sports se refirió al cruce que tuvo en la cancha con Frank Fabra, en el partido contra Defensa y Justicia, en el cual el lateral izquierdo le reclamó al extremo por una jugada que le quitó por estar en posición adelantada.



"La verdad que Fabra es un tipo que usted desde que lo ve le transmite buena energía. Tenemos buena relación, bailamos juntos, estamos en la concentración siempre juntos jugando parqués y me hace bromas. Me gustan ese tipo de cosas, es una gran persona y un gran jugador"



"Él es así, con su carisma. Es un gran compañero, también Zambrano, Andrada y todos los que mantienen conmigo. Son grandes personas y hay que apartarse un poco del futbolista como tal, saber entender que nosotros somos seres humanos. Uno también, después de que sale de aquí, tiene una vida. Compartimos momentos con ellos que no mostramos, tenemos una vida aparte del fútbol", dijo.



Asimismo, el colombiano habló de su futuro en Boca Juniors, pues equipos como Atlético Mineiro y Benfica han mostrado interés en contratar sus servicios.



"Yo soy partidario de que hay que vivir cada momento. Yo estoy muy bien acá, yo soy extranjero y estar en un lugar diferente es difícil, pero aquí me hacen sentir como en casa. Estoy muy bien, me tratan muy bien, los directivos, el cuerpo técnico, los empleados del club... aquí todo el mundo es importante".



"A los colombianos nos atienden de la mejor manera, el hincha también es muy bueno conmigo, tengo un afecto también para con ellos, y bueno yo creo que eso es muy importante también. Yo tengo una buena relación con ellos (directivos), con mis compañeros también, siempre pensamos en echar para adelante y sacar el club adelante", finalizó.