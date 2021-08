Sebastián Villa atizó la polémica y expuso a directiva de Boca Juniors

En la última semana, cuando se acercaba el regreso de Sebastián Villa a Buenos Aires, Jorge Ameal el presidente de Boca Juniors y Jorge 'Patrón' Bermúdez, miembro del Consejo de Fútbol, hablaron sobre la situación del extremo antioqueño, quien estuvo unos días en Colombia. Ambos coincidieron en que era un problema que esperaban resolver cuanto antes.



Este sábado, Villa arribó al país y aseguró que en el club no le responden los mensajes. Esta información había sido entregada por los medios argentinos en la última semana. La prensa en Argentina califica como una "bomba" las declaraciones del colombiano.

"Fui a Colombia para estar con mi mamá, por un problema que tenía de salud, pero ya estoy en el país y eso es lo importante", dijo Villa tras arribar a Buenos Aires. "Yo tengo contrato con Boca Juniors, me toca hacer cuarentena. Ahora esperar con mis representantes, qué solución o cómo vamos a hacer con todo esto que ha pasado. Ahora toca hacer el aislamiento y esperar qué pasa", mencionó Villa para TyC Sports.



El atacante contó que no ha tenido ninguna charla con el nuevo cuerpo técnico, pero también aprovechó para exponer a las directivas. "No he hablado con nadie porque no me contestan", dijo tras ser consultado sobre un diálogo reciente con Riquelme o alguien de la directiva, y aseguró que "siempre" intentó hablar y no lo atendieron. "Cuando pasen mis días de aislamiento voy a hablar".



El diario Olé contó que esta no es la primera vez que hay un corto circuito de la directiva con el jugador, y que ya lo han ignorado antes. En una reciente publicación citaron una fuente que conoce la situación de Villa, la cual les contó que "llegaron 100 ofertas y a todas le dijeron que no, y el pibe se pone de c$%# porque no le responden, no le contestan el teléfono (...) Cuando mandó el pedido para ir a ver a la mamá, tampoco le contestaron”.



Cabe recordar que el extremo colombiano, que tiene contrato hasta diciembre de 2024, decidió no volver a entrenar con Boca ante la negativa del club a la oferta del Brujas. El xeneize ha tazado su salida en 12 millones de euros, y la última oferta de los belgas fue por 8 millones. La propuesta no convenció y por esta razón decidieron no dejarlo ir a Europa. Su futuro, a hoy, es incierto. Lo único de lo que hay certeza es que no quiere estar en el club xeneize.