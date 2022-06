Sebastián Villa: resultados del perfil psiquiátrico y cómo va su caso

La Justicia argentina ya tiene en su poder los resultados y conclusiones del peritaje psiquiátrico de Sebastián Villa, y tomará medidas en el caso que se adelanta por una denuncia de abuso sexual, que habría ocurrido el 26 de junio de 2021.



El perfil psicológico dejó varias conclusiones, que ya están en manos de la fiscalía. Según el informe sobre Villa, “se observa una personalidad normal, no se observan rasgos psicopáticos o psicosis. No presenta patología psiquiátrica o trastornos mentales. No padece ninguna enfermedad o trastorno mental que implique alguna perturbación en el grado de consciencia o afectación de la autocrítica y heterocrítica en el momento de la entrevista”.



De esa manera, “resulta peligroso para sí o para terceros en forma inminente, puede comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones”.



Y la conclusión más importante fue: “Juicio y criterio de realidad conservado, con consciencia de situación, sin patologías psiquiátricas por lo que puede declarar sin perjuicio de su bienestar psicofísico”.



Por lo tanto, Villa se encuentra apto para declarar ante la fiscal y brindar su testimonio. Ahora los investigadores deberán decidir si lo llaman a indagatoria; aunque antes llamarán a declarar a dos personas importantes en el entorno del colombiano, y que fueron mencionados por la denunciante: Vikingo (que haría las veces de seguridad del jugador) y Félix, quien lo asiste.