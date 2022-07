¡Sebastián Villa hace más ruido! Un gigante de Brasil lo busca

Si hay un hombre que sabe qué son las oportunidades y como aprovecharlas es el jugador colombiano, Sebastián Villa. Con un futuro muy prominente, saltó del Deportes Tolima a Boca Juniors y se ha asentado en Argentina pese a grandes polémicas que lo han rodeado. Tiene la defensa del vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, pero sus investigaciones, y los diferentes casos que tiene de acosos sexuales a su novia Daniela Cortés y a Natalia Peláez siguen en el ojo del huracán.

El lío judicial no ha sido lo único que lo ha perseguido en su estancia en Argentina. En Boca Juniors, han sido varias las ocasiones en las que ha mostrado su displicencia por seguir cuando cada mercado de fichajes se abre, él busca nuevos aires con destino a Europa. No es el viejo continente, pero hay un club que se interesa mucho por el antioqueño.



Sin duda alguna, él ha hablado con su talento en Argentina. Es una pieza fundamental para Boca Juniors, pero no se asegura su continuidad en Boca Juniors. El periodista brasileño, Thiago Fernandes mencionó que está en el radar de un gigante de Sudamérica.



‘Sebastián Villa es un nombre que agrada a la directiva del Santos. El problema es la situación del jugador fuera del campo. El deportista es investigado por presuntos abusos sexuales en Argentina, lo que hace que la cúpula santa sea escéptica de invertir en su contrato. Al futbolista se le ofreció un préstamo gratuito al club de Vila Belmiro, pagando sólo el salario, alrededor de R$ 350 mil por mes. Con contrato hasta diciembre de 2024 en la Bombonera, está dispuesto a jugar en Brasil. Sin embargo, sabe que la investigación sobre los abusos sexuales pesa en contra de su imagen’, menciona el medio Goal.



Queda esperar qué decisión tomará Boca Juniors con el futuro de Sebastián Villa. Un gigante como Santos de Brasil lo busca, y Sebastián ya había mantenido su anhelo de salir del club argentino. Sumado a ello, el momento que vive el Xeneize no es para nada positivo, y un cambio de aires puede ser la solución para el antioqueño.