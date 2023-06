¿Por las malas? Sebastián Villa presiona a Boca: entrena o se va libre

La situación de Sebastián Villa, lejos de resolverse, parece complicarse día a día tras ser condenado por delitos de violencia de género contra su ex pareja, Daniela Cortés, a dos años y un mes de cárcel.

Aunque la condena no está en firme pues los abogados del jugador apelaron el fallo, Boca Juniors, que siempre lo respaldó y le permitió jugar los partidos incluso en medio de las diligencias judiciales, había advertido que una condena de la justicia argentina haría que le soltaran la mano, como en efecto ocurrió.



El colombiano fue apartado de las actividades del club a pesar de tener contrato vigente y de estar habilitado para ser tenido en cuenta.



Pero ahora Villa habría decidido resolver de manera radical su situación deportiva y usaría la vía de la presión para que Boca Juniors decida inmediatamente su futuro.



Según el periodista César Merlo, el jugador "intimó vía legal a Boca para que lo reincorporen a los entrenamientos: si en el plazo de 5 días no lo hacen, el futbolista afirma estar en condiciones de considerarse libre".



🚨[EXCLUSIVO] Sebastián Villa intimó vía legal a Boca para que lo reincorporen a los entrenamientos: si en el plazo de 5 días no lo hacen, el futbolista afirma estar en condiciones de considerarse libre.

*️⃣Tiene contrato hasta diciembre de 2024, pero sondeos sin ofertas formales. pic.twitter.com/f18gN8ev4y — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 23, 2023

Queda claro que las posiciones no son sencillas: Boca tiene en Villa uno de los patrimonios más altos de toda la plantilla y esta firmado hasta diciembre de 2024, pero el jugador no quiere estar sin trabajo más tiempo y espera, en Argentina o donde sea, seguir su carrera pues confía en que la apelación le favorecerá y, en todo caso, le permitirá seguir trabajando pues no estará en prisión.



El problema deja una única salida: una transferencia. El lío es que, según Merlo, no hay ofertas formales sino solo consultas y la situación judicial de Villa, considerando que tiene un proceso más por presunto abuso sexual, no ayuda. ¿Qué pasará? ¿Se irá por las malas alegando que no se está cumpliendo su contrato? Todo, otra vez, está en manos de abogados.