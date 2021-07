Villa sigue en rebeldía en Boca: no se presentó a entrenar este sábado

Sebastián Villa se plantó y entró en rebeldía. Habló con el técnico Miguel Ángel Russo para hacerle saber que no quiere continuar en Boca Juniors y pretende forzar su venta al Brujas de Bélgica.



A pesar de tener una cláusula por 40 millones de dólares, el equipo belga ya puso sobre la mesa una oferta de 7 millones de euros más bonificaciones. Aunque el club argentino no esté de acuerdo, parece que el jugador presionará hasta que se acepte la propuesta.



Este sábado, el atacante no se presentó a la práctica y ya está pasando los límites que tiene como trabajador. Además, está dando oportunidad a ganarse un problema por incumplir a su contrato y así su salida no sería fácil ni amistosa.



Además, Villa deberá pedir que se adelante su juicio oral y el proceso por agresión a su expareja tenga desarrollo, si no, no podría salir de Argentina en caso de una operación a Europa. ¡Ay, Villa!