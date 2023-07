Villa le hizo caso a Boca y regresó a Argentina: lo que le espera

Después de que la justicia argentina sentenciara a Sebastián Villa por violencia de género contra su exnovia Daniela Cortés, el colombiano no fue más tenido en cuenta para partidos de Boca Juniors y ante esta situación, el volante decidió irse del país para pasar unas vacaciones en Colombia.

La actitud de Villa no le gustó a Boca Juniors y empezaron hace algunas semanas una guerra vía correo electrónico, donde el colombiano les hizo saber que no quería seguir y quería quedar libre, algo que las directivas rechazaron debido a que no quieren perder tan fácil a uno de sus patrimonios.





Boca insistió a Villa en que tenía que presentarse a entrenar pese a que no puede jugar, pues debe cumplir con sus actividades labores diarias como cualquier otro trabajador y tras la negación del colombiano, el club decidió intimarlo con acciones legales si no cumplía sus obligaciones.



Sebastián Villa ya está en Argentina y esto le espera



Luego de la comunicación de Boca en la que obligaba a Villa, el volante tomó la decisión de regresar a Argentina y fue visto en el aeropuerto de Ezeiza en horas de la madrugada totalmente encapuchado para no ser reconocido.



Ahora, lo que le espera a Sebastián Villa es presentarse a los entrenamientos para cumplir sus labores, pero la impotencia del colombiano es no poder jugar, por lo que seguirá negociando su salida, aunque aún no tiene ofertas y por lo pronto, solo le queda seguir entrenando para seguir en forma competitiva.