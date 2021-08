Sebastián Villa tomó una decisión radical en Boca Juniors: ¿escándalo?

En Argentina califican como un nuevo 'escándalo' la decisión radical que tomó Sebastián Villa con Boca Juniors. El extremo colombiano, quien venía siendo figura con Miguel Ángel Russo, no se ha presentado a entrenar desde hace una semana en el predio de Ezeiza ya que su prioridad es dar el salto al fútbol europeo.

Tal y como se conoció, Villa pretende que el conjunto xeneize acepte la oferta del Brujas, de Bélgica, pero el equipo argentino rechazó la primera propuesta porque no estaba satisfecho con la parte económica.



Así, el colombiano decidió que no volverá al club hasta que arreglen su salida, pues su intención es dar un nuevo paso en su carrera. De hecho, la prensa de este país informó que Villa ya se despidió de sus compañeros, cuerpo técnico y dirigentes.



¿Cuál es el escándalo?. Pues bien, el medio TyC Sports reportó que Villa sigue firme con su postura de no regresar a Boca Juniors por lo que decidió abandonar Argentina para regresar a Colombia y estar junto a su familia mientras concreta su salida al Viejo Continente. El periodista Martín Arévalo aseguró el motivo del viaje del cafetero también se debe a algunos problemas de salud que tiene su mamá. Ya estaría en el país.



Hasta el momento se sabe que el equipo xeneize le pidió al Brujas una mejora en la oferta económica por los derechos del atacante ex Deportes Tolima; sin embargo, las pretensiones del azul y oro son muy altas y su futura venta estaría en duda.