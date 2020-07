Ruggeri 'advierte' a Villa: 'cobardes de mie... que le pegan a pibas'

Sebastián Villa sigue con el problema legal en Argentina luego de que Daniela Cortés lo denunciara por supuesta violencia hacia ella. Todo este tema ha tenido en vilo al futbolista y sigue el escándalo.



Esta vez, el que tomó la palabra fue Óscar Ruggeri, exjugador de la Selección Argentina. En el programa de ‘90 minutos de fútbol' de ‘Fox Sports', el ‘Cabezón', lanzó con todo en caso de que sea culpable.

“Nosotros hablamos del jugador que la rompió porque juega bien al fútbol, pero hay que ponerse del otro lado. Porque llega a ser mi hija y viene con la cara como la vi en televisión ¡Párame a mí!, te pongo unas banderas en la puerta de Boca y me tienes que matar para sacarme de ahí. No es tan sencillo, porque es jugador de fútbol cuesta 3 palos, 5 palos... no cuesta nada con lo que pasó. Hay que mirar las dos partes cuando se trata de problemas así de graves. Yo tengo hijas, ustedes tienen hijas hay que ponerse en el otro lugar la piba apareció con la cara así (golpeada). Cobardes de mierda que le pegan a las pibas, no sirven para nada. No me vengan con verso que el futbolista lo vamos a cuidar porque costó 5 palos ¿qué costó? perdiste", dijo el exfutbolista campeón del mundo.



Por otro lado, advirtió a Boca Juniors sobre su salida y aconsejó que lo deje salir pronto, pues todo este escándalo podría explotar y el club no le sacaría provecho económico a su venta. Además, mencionó que el equipo ya perdió con él.



“Boca ya perdió. No le den más vueltas al tema. La cotización que tenía porque era un jugador que iba para Europa, eso desapareció. Entonces tienen que perder lo menos posible y sacarse un jugador con un problema grave. Por que no miramos esas cosas, sacátelo de encima lo antes posible, perdió Boca, te sacas un quilombo general. Si lo mantienes en el plantel y esto sigue adelante y la justicia determina que fue así (culpable), tienes un quilombo en el camerino, de la prensa van los de espectáculo, los de policiales, van todos al club", finalizó.