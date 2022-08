¡Se acaban las oportunidades! ¿Un Boca Juniors sin colombianos?

Para nadie es un secreto que los jugadores colombianos han estado en el radar de Boca Juniors, y son muy queridos en el conjunto bostero. Para hablar de casos, Amaranto Perea, Fabián Vargas, Jorge Bermúdez, Óscar Córdoba, Mauricio Serna, Iván Ramiro Córdoba, Wilmar Barrios, Sebastián Pérez son algunos de los nombres que han pasado por el gigante argentino. Sin embargo, parece que los de Colombia en la actualidad ya se han cansado de los dirigentes, y la situación compleja que viven.

Con un cambio de director técnico como lo fue la salida de Sebastián Battaglia y llegada de otro referente del club, pero sin tener mucha experiencia en el banquillo como Hugo Ibarra, Boca Juniors no ha podido levantar cabeza en la Liga Argentina, y como si fuera poco, quedó eliminado en octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores.



Hay por ahora tres jugadores colombianos en Boca Juniors. Sebastián Villa, inmerso en grandes polémicas y en una investigación por abuso sexual en diferentes ocasiones, Frank Fabra, que no se queda atrás bajo la lupa de las críticas por su conducta, y un Jorman Campuzano que no ha vuelto a ser constante en la medular del equipo xeneize.



Juan Román Riquelme ha dejado los temas extra futbolísticos a un lado, y ha elogiado a los tres colombianos deseando la renovación de cada uno de ellos. Sin duda alguna, Sebastián Villa es un jugador diferente, y es una amenaza constante, pero Boca Juniors también debería reaccionar con todas las oportunidades que le ha dado en medio de constantes investigaciones, y actitudes que demuestran que no quería seguir en Argentina buscando nuevos aires.



Frank Fabra estuvo metido en polémicas con Edwin Cardona, presuntamente por meter mujeres en el hotel de concentración previo a un partido. Jorman Campuzano ha sido el más correcto y el que más ha estado en su sitio. Riquelme los quiere a los tres. Ya la decisión será de ellos si quieren renovar, y por ahora, no han dado ninguna señal de querer ampliar sus contratos.



Son tres casos distintos. Sebastián Villa y Frank Fabra son titulares indiscutiblemente, mientras que Jorman Campuzano no lo ha sido constantemente. Sumado a ello, el momento que vive Boca Juniors tampoco es del gusto de ninguno de los colombianos que pueden pensar en cambiar de rumbo en la próxima temporada.



El Diario Olé mantiene que la institución podría tener problemas para lo que se viene por la situación contractual de sus jugadores. Entre ellos, Agustín Rossi, y los tres colombianos, ‘los colombianos Frank Fabra y Sebastián Villa son dos casos que preocupan. Las renovaciones de ambos colombianos están difíciles por el momento’. Mauricio Serna agregó, ‘nos reunimos con ellos y se les ofreció una buena propuesta, pero todavía estamos esperando la respuesta’.



Ni Sebastián Villa ni Frank Fabra han contestado las propuestas. La de Villa era una extensión hasta 2026, y la de Fabra es más delicada. Su contrato vence en diciembre de 2023, y no ha dado pistas sobre su ampliación. A su vez, Jorman Campuzano, según el medio Olé, apuntan que el ex Nacional ha evitado dar respuestas, ‘si bien Riquelme a principios de este año dijo que el volante quería quedarse, no hubo respuesta y desde hace varios mercados viene pidiendo por una transferencia’.



La situación de los colombianos agudiza aún más el mal momento por el que está pasando Boca Juniors. Sin embargo, el cambio podría venirles bien a los directivos por las enésimas oportunidades que se le han dado, en especial a Sebastián Villa que se mantiene jugando con investigaciones abiertas por abuso sexual. Es una completa incógnita el futuro de Villa, Frank Fabra y Jorman Campuzano, pero los tres parecen estar lejos de las órdenes de Hugo Ibarra.