Sebastián Villa es destrozado por la expulsión con Boca Juniors

Sebastián Villa ha sido fuertemente criticado en las últimas horas, luego de la irresponsable expulsión en el partido de Boca Juniors contra Talleres de Córdoba, dejando a su equipo con un hombre menos.



El comienzo de la temporada 2023 no ha sido muy bueno para Villa, pues no ha sido desequilibrante y sí ha tenido errores y ahora una mala actitud, que afectó a sus compañeros, pues Boca perdió 2-1 contra la ‘T’.



Es por eso que en las redes sociales no perdonan al colombiano por la infantil manera en que respondió agresivamente y fue expulsado.



Partido caliente, dos goles abajo de visitante y tu carta más peligrosa en ataque hace semejante pavada🤦

Sebastián Villa empezó mal este 2023 , no encuentra su mejor rendimiento y actitudes como las de ayer nos hacen pensar que tiene pocas ganas de estar donde está. Así difícil pic.twitter.com/MgB9uOYv5J — Luis Fregossi (@LuisFregossi) February 12, 2023



Sebastian Villa: RETRASO MENTAL ✅💫🔥 — øchēx (@jograne2) February 12, 2023

Sin embargo, el periodista Flavio Azzaro fue fulminante a la hora de hablar de la expulsión de Villa y lo criticó con dureza.



“Villa no puede ser lo único que tiene Boca. Es un futbolista anímico. Te puede dejar tirado, no siempre aparece. No sé si tiene ganas de jugar en Boca. Villa se cree Cristiano Ronaldo en Boca, se toma atribuciones que no se debe tomar”, comentó Azzaro.