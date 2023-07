¿Lo tomarán en cuenta? Sebastián Villa entrenó en el predio de Boca

Este miércoles, Sebastián Villa reapareció con la indumentaria de Boca Juniors. El plantel profesional dirigido por Jorge Almirón comenzó trabajos de pretemporada hace unos días y comenzaron a circular fotografías de los entrenamientos, no obstante, no había señal del extremo colombiano.



Villa, que espera por conocer su situación en el club luego de ser hallado culpable de violencia de género contra Daniela Cortés, su ex pareja. Fue condenado a dos años de prisión y separado de inmediato del plantel.



Luego de conocerse la decisión de la justicia, Villa viajó a Colombia, puso un ultimátum al club y Boca le exigió presentarse a los entrenamientos.

Villa publicó una imagen con la indumentaria de entrenamiento de Boca en la que posó con Jan Hurtado, que sonó para reforzar al Deportivo Pereira. El delantero venezolano tampoco tiene garantizada su permanencia en el equipo a pesar de su deseo de pelear por un puesto en el XI titular.



Además, su publicación en Instagram fue acompañada por una canción con un sugestivo mensaje. "Comentarios malos como neo lo esquivo", dice la letra de Veintidós, del artista dominicano Madiel Lara.