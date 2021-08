Continúa la novela de Sebastián Villa en Boca: lo esperan este viernes

Este jueves el diario Olé se refirió al caso Sebastián Villa, quien es esperado en Argentina después que se le venciera el plazo que le concedió el Consejo de Fútbol del Club para estar en Colombia. El atacante colombiano deberá estar este viernes en Buenos Aires, pero solo hasta el 20 de agosto podrá reintegrarse al equipo.

Hay más dudas que certezas en lo que respecta a la situación de Villa, quien desde el 30 de julio retiró sus pertenencias de Ezeiza. Desde ese momento, el colombiano se negó a entrenar con el equipo xeneize, pese a las muchas solicitudes que recibió por parte del club. El exjugador del Deportes Tolima expresó su molestia por la negativa del club tras la oferta del Brujas de Bélgica y tomó la decisión de no presentarse más.



Villa viajó a Colombia con un permiso que recibió por parte del club, según destaca Olé, para estar al frente de una situación de salud que tenía su madre. Dicho plazo terminará este 13 de agosto, cuando el jugador es esperado en territorio argentino. Sin embargo, deberá cumplir con el aislamiento de siete días, tal como lo exige el gobierno de ese país. Solo hasta después de ese tiempo podrá volver a la cancha.



En Argentina esperan que una vez cumpla con la cuarentena, el jugador pueda sumarse a entrenamientos con el equipo, mientras se define su situación. Si no consigue irse en venta, Villa tendrá que "bajar la cabeza" y someterse al castigo que todos esperan, que como mínimo le "tocaría el bolsillo" y lo haría "invisible", por un par de semanas, de los planes que pueda tener el entrenador Miguel Ángel Russo.



Cabe recordar que Sebastián Villa no juega con Boca desde el 20 de julio, cuando se midieron a Mineiro por octavos de Copa Libertadores. Ese día, el colombiano erró un cobro de tiro penalti, que tras el 3 a 1, terminó en la eliminación.