Semana crucial para Sebastián Villa y Boca Juniors ¿Qué puede pasar?

La novela de Sebastián Villa y Boca Juniors parece tener esta semana el capítulo más impactante de la historia. El atacante colombiano quiere irse, lo seduce la propuesta de Brujas de Bélgica, pero al club no le suena la oferta; Boca lo espera en los entrenamientos mientras se resuelve su futuro.



Son 7 millones de euros los que ofreció Brujas por Villa, valor que desestimó Boca porque sabe que no le quedará mucho dinero en las arcas en esa operación.



El futbolista entró en rebeldía desde el pasado viernes. No se despidió del grupo, como corrió el rumor en Argentina, pero sí le ha manifestado al cuerpo técnico que no quiere seguir en Boca.



Por su parte, Brujas ya sabe que debe hacer una contrapropuesta si quiere convencer a los argentinos de vender a Villa. Se habla de 10 millones de euros para que Boca mire con seriedad el tema. Pero, ¿qué pasa mientras llega la propuesta?



A Villa lo esperan esta semana a entrenar. Tiene un contrato de trabajo que lo vincula al club xeneize hasta diciembre de 2024, así que el desacato podría ser castigado.



Justamente, a Villa le darán uno o dos días de espera, pues tienen un Superclásico contra River Plate en Copa Argentina, y deben poner toda su atención en ese partido. Pero si pasan las próximas horas y el colombiano no se presenta, tomarán medidas muy serias.



Los abogados de Boca, en el Departamento Legal del club, actuarán con dureza con el jugador, pues no puede permitirse que un trabajador no se presente a sus labores, solamente porque dice que no quiere seguir ahí. Hasta tanto no se cierre una operación. Villa debe cumplir con sus obligaciones.



¡Qué culebrón!