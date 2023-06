Villa recibió la dura noticia: condenado a dos años de prisión

Este viernes y después de varios años de desarrollo del caso, la justicia argentina ha tomado la decisión de condenar a Sebastián Villa a dos años y medio de prisión por violencia de género.



El jugador de Boca Juniors venía siendo investigado desde abril de 2020 cuando su expareja Daniela Cortés lo denunció por esa causa y recientemente se le declaró culpable al futbolista colombiano.



"Condenar a Villa Cano a la pena de 2 años y 1 mes de prisión condicional por la causa de amenazas coactivas con lesiones leves en contexto de violencia de genero", señaló el fallo hecho en los Tribunales de Lomas de Zamora.

Al conocer el resultado, Villa ni se inmutó y solo cerró una vez los ojos, después mantuvo la mirada fija a la jueza Claudia Dávalos quien fue la encargada de dar la sentencia.



Por su parte, se dio a conocer que Sebastián Villa pese al resultado del juicio no irá a prisión ya que la pena es excarcelable al ser una pena menor a tres años, por lo que no es de cumplimiento efectivo y por ende no irá a la cárcel.



No obstante, pese a no ir a prisión, Villa deberá cumplir los siguientes requisitos por un mes para no ir a la cárcel:

1. Fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato en forma trimestral

2. Abstenerse a mantener contacto con la damnificada y su familia

3. Abstenerse de abusar de drogas o bebidas alcohólicas

4. Ordenas la realización de un tratamiento psicosocial y participar en talleres para abordar su problemática

5. Fijar la suma de 2501 pesos argentinos para el proceso y que deben ser pagados por el condenado.



Villa no jugará más con Boca Juniors

Tras ser declarado culpable, Boca Juniors ha tomado la decisión de que el jugador colombiano no volverá a vestir la camiseta de los Xeneizes, de acuerdo a la información de varios medios argentinos.



Por el momento, la institución azul y oro no lo comunicará oficialmente, pero a partir de este viernes, el técnico Jorge Almirón no lo citará para los partidos venideros por orden del club.

🚨💣 Sebastián Villa fue declarado culpable y sentenciado a dos años y un mes de prisión excarcelables en la causa por violencia de género contra Daniela Cortés y no volverá a jugar más en Boca por decisión del club. pic.twitter.com/bVWOKSzbJE — TyC Sports (@TyCSports) June 2, 2023