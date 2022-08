Sebastián Villa lucha por un sueño: sus antecedentes lo complican

Lo que importa es que rinda en la cancha, manifestaron hace unos meses desde la vicepresidencia de Boca Juniors cuando Juan Román Riquelme se refirió al antioqueño, Sebastián Villa, quitándole importancia a las investigaciones que rodean al extremo izquierdo. Claro, el sueño de cualquier jugador siempre es representar a la Selección Colombia y salir al fútbol europeo, pero se complica cuando no das ejemplo afuera de las canchas.

Aunque en Boca Junior se fijan solo en lo que Sebastián Villa puede hacer en cancha, en Europa la situación es completamente diversa. Claro, si uno mira el protagonismo que ha tenido en el cuadro Xeneize en los últimos años, es para ilusionarse y ficharlo sin pensarlo dos veces. Sin embargo, en el viejo continente no lo ven igual que como lo mira Juan Román Riquelme. Si en una liga como la Premier League le llaman la atención a Erling Haaland por contestar con palabras groseras una entrevista, no dejarían entrar a un jugador investigado por abusos sexuales.



Talento, tiene de sobra Sebastián Villa para pensar por desempeñarse en Europa. De hecho, hace algunos años cuando el jugador tuvo una actitud negativa contra Boca Juniors, y se especuló su salida, lo ponían en la órbita del Dinamo de Kiev. Las investigaciones no han sido lo único, pues si se trata de segundas oportunidades, llamen a Villa que en diversas ocasiones mantuvo sus ideales de abandonar el cuadro argentino y por largos tramos no se presentó a entrenamientos. Sumado a pedir un permiso por una semana para viajar a su país por la situación delicada de su madre, y volvió dos semanas después.



Ni con los casos de abuso sexual que denunció su expareja Daniela Cortés, ni tampoco el segundo caso que es un presunto abuso sexual y tentativa de homicidio a una mujer, el club Boca Juniors ha tomado cartas en el asunto. Se rigen simplemente por lo que hace en cancha, y si es por eso, es un ángel asistiendo a Óscar Romero para la victoria clave contra Platense.



Es uno dentro de la cancha, y otro afuera de ella. En el gramado ha sido el colombiano con más participaciones de gol con 12 asistencias y nueve goles marcados. Estadísticas que suenan atractivas para cualquier club. Lo otro, son las investigaciones que lo rodean, una gran limitante para pensar en salir.



No obstante, en Argentina hay incertidumbre con la situación contractual de Sebastián Villa que no parece convencerse de continuar en Boca Juniors. Quedará en expectativa el futuro de Villa, pero con sus investigaciones abiertas, quien sabe qué tan fácil sea ir a Europa, por ejemplo.