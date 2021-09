Fuerte reacción de Villa: así respondió el colombiano a Boca Juniors

La novela entre Sebastián Villa y Boca Junior no parece acabar, dentro de un tiempo cercano. Las respuestas de parte y parte no son las más cordiales. Desde el fallido traspaso del atacante a Bélgica y su ausencia durante varias semanas en los entrenamientos del cuadro argentino, han terminado en hundir la relación. Pese a que el mismo Bermúdez salió a calmar los ánimos, luego de conocerse la sanción económica, Villa respondió.



De acuerdo a información del diario Olé, el colombiano declinó de firmar la notificación de la multa monetaria, donde no recibirá por 15 días salario, además, entrenado solo. La carta enviada a la interna del club, rechaza enfáticamente lo impuesto por Boca.



“La sanción que me imponen no fue advertida en comunicaciones anteriores…Por estar justificada mi ausencia por los motivos señalados y su silencio ante la misma, así como la falta de advertencia previa, no puedo más que rechazar la sanción que pretenden imponerme”.



El colombiano también agregó el incumplimiento de pagos en agosto “la existencia de deudas salariales impide la imposición de cualquier medida disciplinaria” además, justificó su paso por Colombia, sin autorización, por el estado de salud de su madre “Enterarme de la operación afectó sensiblemente mi estado de ánimo y mi tranquilidad emocional, por ello solicité la licencia en cuestión”.